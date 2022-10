Atalanta, il rientro di Zapata è un'incognita

L'Atalanta è seconda in classifica anche senza il suo cannoniere principe. Duvan Zapata infatti è ai box per un infortunio dal primo settembre giorno di Atalanta-Torino in cui si era fermato nel primo tempo. Il problema è sembrato subito abbastanza grave ed essendo uno dei tanti degli ultimi anni del gigante colombiano tutto lo staff si è mosso con le dovute preucazioni. Per questo, nonostante i miglioramenti, la data di rientro ancora non è nota.

Quando rientra Zapata?

Da quel giorno la Dea ha giocato cinque partite senza Zapata vincendone tre e pareggiandone due, un gran bel ruolino di marcia con un po' di rammarico perché con il proprio centravanti avrebbe potuto fare anche di più, nonostante il sudamericano nelle prime quattro apparizioni stagionali non avesse ancora segnato.

Il ritorno in campo come detto non è stato ancora ufficializzato, c'è chi pensa che possa essere pronto per la delicata sfida con la Lazio tra dieci giorni, e sarebbe sicuramente una bella notizia per Gasperini che dovrebbe rinunciare al giocatore solo nel prossimo match con il Sassuolo di sabato sera. Altri indicano invece un rientro decisamente più avanti, a inizio novembre per il big match contro il Napoli che ad oggi sarebbe sfida tra prima e seconda in classifica.

Quel che è certo è che nessuno vuole rischiare una ricaduta. L'Atalnata con Muriel e Hojlund è coperta, i due non segano gol a grappoli, ma la squadra funziona e lo dimostra il fatto che si ancora imbattuta in campionato. Zapata è un giocatore sicuramente fondamentale ma solo se al massimo della condizione. Così Gasperini lo apsetterà godendosi nel frattempo la sua Dea solida, quadrata e di nuovo ai piani alti della classifica.