Atalanta, Gasperini potrebbe lasciare a fine stagione

Voci di addio in casa Atalanta, secondo il quotidiano La Repubblica il tecnico di uno dei cicli più importanti della storia della Dea, Gasperini, potrebbe lasciare i nerazzurri a fine stagione. Un'eventualità che sarebbe dovuta ad alcune frizioni relative al mercato con l'allenatore e la società che non avrebbero avuto nel recente passato la stessa visione.

Gasperini-Atalanta, futuro incerto

Stando a quando scritto dal quotidiano infatti Gasperini si aspettava movimenti diversi per quello che riguarda la difesa che in realtà non è cambiata molto rispetto al recente passato. Toloi, Palomino e Djimsiti sono la vecchia guardia che ha sempre garantito rendimento elevato. Al loro fianco è nato un terzetto di giovani in continua crescita, Demiral arrivato dalla Juventus e diventato titolare nel giro di pochi mesi, la stellina Scalvini e infine Okoli che sopratutto a inizio campionato era stato un importante rincalzo.

La Repubblica non spiega esattamente le mosse fatte o no che avrebbero creato tensione tra la guida tecnica e gli uomini mercato, ma parla già di un possibile sostituto: Vincenzo Italiano. L'attuale alenatore della Fiorentina sarebbe in pole position in caso di addio di Gasperini per la prossima estate che potrebbe portare così alla rivoluzione non solo in panchina. Italiano infatti gioca con il 4-3-3 e la Dea è ormai abituata da ani alla difesa a tre di Gasperini. Per ora solo rumors, bisognerà capire se si arriverà davvero all'addio dell'allenatore che dal 2016 siede sulla panchina dell'Atalanta.