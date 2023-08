Follia ad Atene: ventiduenne greco muore durante gli scontri tra ultras di Aek e Dinamo Zagabria

Si apre con una tragedia la Champions League 2023/2024, che in queste settimane prevede i match valevoli per le qualificazioni alla fase a gironi. Un tifoso dell’Aek è deceduto in seguito alle ferite riportate durante i violentissimi scontri tra opposte fazioni, a margine della sfida prevista nella capitale greca tra le formazione giallonera e la Dinamo Zagabria, in programma questa sera. Nella periferia della città gli ultras delle due formazioni hanno dato via ad una notte di follia, durante la quale i supporters di casa e quelli croati si sono affrontati: a perdere la vita è stato un tifoso dell’Aek di 22 anni, il quale dopo essere stato accoltellato è stato portato in Ospedale, dove ne è stato successivamente constatato il decesso.

Pesantissimo il bilancio, con quasi 100 persone arrestate dalla polizia locale, e sei persone (tre greche e tre croate) che hanno riportato ferite, alcune delle quali sarebbero in gravi condizioni stando a quanto riportato dai media locali. Lo stadio Agia Sophia, impianto nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia location della partita tra le due formazioni che hanno vinto i rispettivi campionati in patria, sarà ovviamente blindato per evitare ulteriori contatti tra le due tifoserie. Parallelamente, si attende anche la decisione dell’Uefa, che vista la gravità dell’episodio potrebbe anche decidere di sanzionare pesantemente le società per responsabilità oggettiva.