Coppa del Re, Atletico Madrid-Athletic Bilbao: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Scattano le semifinali di Coppa del Re con prima gara prevista tra Maiorca e Real Sociedad e seconda mercoledì alle 21 tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao. La seconda competizione più importante del calcio spagnolo è quasi arrivata in fondo e ad alzare il trofeo non saranno Barcellona o Real Madrid, da queste parti è già una notizia. Le due grandi sono uscite di scena e così le gerarchie sono cambiate.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, le scelte di Simeone

I padroni di casa arrivano alla sfida al gran completo con Reinildo completamente recuperato e pronto a partire dal primo minuto nella difesa a tre con Witsel e Savic. In mediana simeone potrebbe fare un po' di rotazione ma Saul e Samuel Lino sembrano essere in vantaggio su Barrios e Riquelme. Nel 3-5-2 ci sarà spazio anche per gli ex Udinese Molina e De Paul. In attacco Griezmann è inamovibile, al suo fianco uno tra Morata e Depay.

Atletico Madrid-Atheltic Bilbao, le scelte di Valverde

Titolari in campo per Valverde che sta facendo un gran lavoro con i baschi, attualmente in piena zona Champions nella Liga. In attacco i tre tenori, i fratelli Williams e il capocannoniere Guruzeta, anche se sulla destra è favorito l'ex Torino Berenguer, Nel 4-3-3 Prados è il motore del centrocampo mentre in difesa spicca la coppia Paredes-Vivian.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2) Oblak, Savic, Witlse, Reinildo; Molina, Saul, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata

Athletic Bilbao (4-3-3) Aguirrezabala, Yuri, Paredes, Vivian, De Marcos; Sancet, Prados, Vesga; Berenguer, Iñaki Williams, Guruzeta

Dove vedere Atletico Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida di Coppa del Re sarà trasmessa in diretta e gratis sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio che ha già trasmesso tutte le sfide più interesanti della competizione spagnola.