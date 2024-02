Coppa del Re, Athletic Bilbao-Atletico Madrid: formazioni, diretta tv e streaming

Semifinale di ritorno per la Coppa del Re con l'Atletico Madrid che ospita l'Athletic Bilbao. Simeone deve ribaltare la sconfitta 1-0 con l'andata, seconda sconfitta contro i baschi in questa stagione dopo quella in campionato. Chi vince andrà a giocarsi il torneo contro il Maiorca che ieri ha passato il turno contro la Real Sociedad.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, le scelte di Simeone

Parte in salita il tentativo di rimonta di Simeone che dovrà rinunciare a Griezmann, non al meglio e fuori dai giochi per la prossima gara. Al fianco di Morata ci dovrebbe quindi essere Correa, attaccante vero, e non Llorente che dovrebbe tornare a fare il centrocampista. In mediana conferma per l'ex Udinese De Paul, in difesa spazio a Hermoso e Savic insieme a Witsel davanti a Oblak, non perfetto nell'ultima uscita in campionato dove è stato "bucato" due volte da Romero.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, le scelte di Valverde

I baschi proveranno ancora una volta a imbrigliare Simeone, per farlo Valverde confermerà il 4-3-3 con Guruzeta punto di riferimento offensivo nel tridente accompagnato sugli esterni da fratelli Nico e Inaki Williams. In mediana tutto ruoterà intorno De Galaretta, alle sue spalle la coppia centrale Vivian-De Marcos.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid le probabil formazioni

Athletic Bilbao (4-3-3) Agirrezabala; Paredes, Vivian, De Marcos, Lekue; Vesga, De Galarreta, Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams, Guruzeta

Atletico Madrid (5-3-2) Oblak; Witsel, Savic, Hermoso, Llorente, Lino; Koke, De Paul, Sául; Morata, Correa

Athletic Bilbao-Atletico Madrid in tv e streaming gratis

La sfida dei Coppa del Re tra Athletic Bilbaco e Atletico Madrid sarà trasmessa in tv in chiaro, quindi gratuitamente, sul canale Antella 3 del digitale terrestre e in streaming su Youtube, sempre gratis, sul canale di Cronache di Spogliatoio.