Atletico Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

L’Atletico Madrid ormai tagliato irrimediabilmente fuori dalla lotta per il titolo iberico e chiamato a difendere la quarta piazza dall’assalto del Bilbao, punta a rientrare tra le prime quattro d’Europa, traguardo che manca dall’edizione 2016/2017. Vinta la Pool E di Champions ed eliminata l’Inter ai rigori negli ottavi di finale, la squadra di Simeone si troverà di fronte il Borussia Dortmund, che dopo aver messo dietro Paris Saint Germain, Milan e Newcastle nella fase a gironi, ha estromesso dalla corsa al titolo il Psv Eindhoven nel turno precedente. Sfida dei quarti di finale resa interessante non solo dalla posta in palio, ma anche dal cammino delle due contendenti: i Colchoneros tornano davanti al proprio pubblico a poco meno di un mese di distanza dalla prima sconfitta interna in campionato (0-3 col Barça) in un “Metropolitano” che si è rilevato un fortino quasi inespugnabile, con diciotto match vinti sui 22 disputati in tutte le competizioni e solo due passi falsi (l’altro in Coppa del Re, con l’affermazione dell’Atletico Bilbao nella semifinale secca persa di misura).

Di fronte ai madrileni ci saranno i gialloneri che vantano una striscia lunghissima di risultati utili in trasferta, visto che l’ultima sconfitta risale addirittura a quattro mesi fa sul campo dello Stoccarda, uno 0-2 che è costato l’eliminazione dalla coppa nazionale negli ottavi di finale. Sarà il terzo incrocio in Champions League tra le due formazioni, che si sono già affrontate quattro volte quando sono state ricomprese nello stesso girone eliminatorio: una vittoria per parte nell’edizione 96-97 (1-0 del Borussia in Spagna, 2-1 per gli spagnoli a Dortmund) così come cinque anni fa quando i gialloneri calarono il poker al Westfalenstadion, perdendo 2-0 nella sfida di ritorno.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, le scelte di Simeone

Il tecnico dei Colchoneros dovrà fronteggiare il forfait di Hermoso (afflitto da un problema muscolare) ma dovrebbe aver recuperato Giménez al centro della difesa – con Savic a farne eventualmente le veci – e Azpilicueta il quale però dovrebbe partire dalla panchina lasciando a Witsel e Reinildo gli altri due posti nella retroguardia che proteggerà Oblak. Scelta ampia a centrocampo a partire dalle fasce laterali, dove i favoriti sono Molina e Lino, con Riquelme e Llorente come alternative sebbene il secondo sia candidato ad occupare uno slot nel cuore della mediana insieme a De Paul e Koke, pur restando in ballottaggio con Barrios mentre Saúl Ñíguez ha ultimamente rivestito il ruolo di arma da sfruttare nel corso delle partite. In avanti, probabile il tandem Griezmann-Morata, con Depay e Correa a dar man forte dalla panchina.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, le scelte di Terzic

L’infortunio di Malen priverà la sfida di uno dei suoi protagonisti, per cui l’allenatore tedesco dovrebbe varare un tridente con Füllkrug in mezzo supportato ai lati da Adeyemi e Sancho, con Moukoko ed Haller a partire dalla panchina. Abbondanza a centrocampo, dove si profila l’assetto con Emre Can, Brandt e Sabitzer con l’alternativa costituita dall’esperto Reus (meno probabile il ricorso a Nmecha). A schermare Kobel tra i pali, una difesa a quattro con Hummels e Schlotterbeck favoriti per governare la retroguardia (scelta che comporterà la rinuncia a Süle), e come esterni bassi Ryerson a destra e Maatsen a sinistra, vista l’indisponibilità dell’algerino Bensebaini.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Witsel, Giménez, Reinildo, Molina, Koke, De Paul, Llorente, Lino, Morata, Griezmann. All. Simeone

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Sancho, Fullkrug, Adeyemi. All. Terzic

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Atletico Madrid-Borussia Dortmund, in programma mercoledì 10 aprile allo stadio “Civitas Metropolitano” di Madrid, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.