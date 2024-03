Atletico Madrid-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Una vera e propria battaglia, quella da cui è attesa l'Inter. I nerazzurri, reduci complessivamente da tredici vittorie consecutive, affronteranno mercoledì 13 marzo alle 21 al Civitas Metropolitano l'Atletico Madrid di Simeone nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida alla quale gli uomini di Simone Inzaghi si presenteranno forti del successo per 1-0 conquistato nella gara di andata, con il gol decisivo messo a segno da Marko Arnautovic nella parte finale del match.

Atletico Madrid-Inter, le scelte di Simeone

Simeone, per la sfida di ritorno contro l'Inter, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Griezmann, fuori nelle ultime gare per un problema alla caviglia. Il francese, tuttavia, potrebbe stringere i denti e riprendere il suo posto in attacco al fianco di Morata, altrimenti pronto Depay. In mezzo al campo il terzetto formato da Saul, Koke e De Paul, con le corsie esterne presidiate d Llorente e Lino. In difesa spazio per Savic, Witsel ed Hermoso.

Atletico Madrid-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, sarà privo di Arnautovic e Carlos Augusto, alle prese con alcuni problemi muscolari. Nel 3-5-2 nerazzurro ci sarà spazio in attacco per Thuram e Lautaro Martinez, rimasto a riposo a Bologna. A centrocampo tornerà Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ad agire ai suoi lati. Sulla corsia sinistra certo del posto Dimarco, mentre dall'altra parte si contendono una maglia Darmian e Dumfries. In difesa Bastoni, Pavard e Acerbi, favorito su De Vrij.

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Atletico Madrid-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Atletico Madrid-Inter, in programma mercoledì 13 marzo alle 21 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.