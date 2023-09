Atletico Madrid-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna il derby di Madrid domenica 24 settembre alle 21. L'Atletico di Simeone sfida il Real di Ancelotti nella speranza di riuscire a far colorare la città di biancorosso ad un e mezzo dall'ultima volta. Di certo non sarà facile perché i colchoneros sono reduci da soli sette punti dopo quattro partite e in Europa hanno pareggiato con la Lazio 1-1, mentre i blancos hanno sempre vinto in Liga con 5 successi su 5 e in Champions hanno sconfitto l'Union Berlino partendo con il piede giusto.

Atletico Madrid-Real Madrid, le scelte di Simeone

Tante assenze per Simeone che dovrà fare a meno di Soyoncu, Reinildo, De Paul, Lemar, Barrios e forse Depay. In mediana si rivede Koke con Saul e Marco Llorente; nessun dubbio sull'attacco con Morata e Griezmann che proveranno a fare male ai blancos e a trascinare con il loro talento l'Atletico alla vittoria.

Atletico Madrid-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Tanti sono gli indisponibili anche dall'altra parte della barricata, Ancelotti dovrà fare a meno di Courtois, Militao, Vinicius e Guler, a rischio anche la presenza di Carvajal. La coppia centrale sarà quindi Rudiger-Alaba, folto il centrocampo con quattro giocatori di qualità e quantità, Bellingham, a segno praticamente in tutte le gare del Real di questa stagione, a guidare Camavinga, Tchoumaneni e Valverde. In attacco coppia formata da Rodrygo e Joselu.

Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni

Atletico Madrid (5-3-2) Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Marcos Llorente, Koke, Saúl; Morata e Griezmann.

Real Madrid (4-3-1-2) Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu e Rodrygo.

Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

In Italia il derby di Madrid tra Atletico e Real sarà trasmesso solamente da DAZN che metterà a disposizione le immagini della gara per i suoi abbonati sulla App e sul sito ufficiale.