Coppa del Re, dove vedere Atletico Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

La Coppa del Re entra sempre più nel vivo, è il momento dei quarti di finale che hanno già visto trionfare ieri la Real Sociedad con il Celta Vigo, i baschi sono i primi a raggiungere le semifinali mentre giovedì il quadro di concluderà con Atletico Madrid-Siviglia.I colchoneros nel turno scorso hanno battuto i rivali del Real Madrid e arrivano in grande forma alla partita. Lo stesso non si può dire degli andalusi che non riescono a trovare continuità e nell'ultima uscita stagionale hanno perso 5-1 con il Girona.

Atletico Madrid-Sivgilia, le probabili formazioni in Coppa del Re

Simeone conferma l'ormai classico 3-5-2 con attitudine decisamente più offensiva rispetto al passato. In attacco la supercoppia Griezmann-Morata sostenuta da un centrocampo con Koke, Saul e probabilmente Vasiljevic, solo panchina per De Paul.

Nel Siviglia da tenere d'occhio il centravanti Isaac Romero appena arrivato e già a quota tre reti in tre partite. Insieme a lui nel tridente le vecchie conoscenze del calcio italiano Suso e Ocampos. In medianna tutto ruoterà intorno all'eterno Rakitic, in difesa il carisma di Sergio Ramos per tentare l'impresa a Madrid con l'Atletico che in casa ha vinto tutte le gare giocate in stagione in casa tranne una pareggiata.

Atletico Madrid (3-5-2) Oblak, Hermoso, Wirsel, Gimenez; Llorente, Saul, Koke, Vasiljevic, Lino; Griezmann, Morata

Siviglia (4-3-3) Nyland, Bade, Ramos, Marcao, Juanlu; Soumare, Rakitic, Pedrosa; Suso, Romero, Ocampos

Dove vedere Atletico Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming gratis

La sfida di Coppa del Re di giovedì tra Atletico Madrid e Siviglia sarà trasmessa in diretta streaming gratis sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio che ha acquistato i diritti di tutte le gare della competizione. L'app di Youtube è disponibile anche sulle Firestick oppure sulle Smart tv nel caso in cui si volesse vedere la gara in televisione.