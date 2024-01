Coppa del Re, Atletico Madrid-Real Madrid: dove vederla in diretta Tv e streaming

Cambia la location e cambia la competizione, non di certo il fascino del Clásico. E così, a pochi giorni di distanza dalla sfida che in Arabia Saudita aveva messo in palio l’accesso alla finale della SuperCoppa (e ad una ventina di giorni dal confronto previsto dal calendario della Liga), Atletico Madrid e Real si trovano nuovamente di fronte, stavolta a contendersi il pass per i quarti di Coppa del Re. I “blancos”, campioni in carica, si presentano all’appuntamento dopo aver alzato la loro tredicesima Supercopa de España, grazie al rotondo 4-1 rifilato al Barça a Riad, qualificati agli ottavi grazie al successo per 3-1 ottenuto all’Epifania contro l’Amandina (formazione militante nella quarta serie iberica). Nello stesso giorno – e col medesimo punteggio – è arrivata anche l’affermazione dell’Atletico, ai danni del Deportivo Lugo, che gioca nell’equivalente spagnola della Serie C italiana.

A costituire motivo di estrema attrazione, oltre al consueto appeal che contraddistingue la principale stracittadina di Madrid, è il fatto che i “Colchoneros” siano l’unica squadra riuscita finora a far inchinare il Real. Che, infatti, non perde una partita in stagione dalla sfida del “Wanda Metropolitano” di fine settembre terminata 3-1 in favore dei biancorossi. Sarà la sfida numero 34 nella competizione tra le due formazioni, con un bilancio di 15 vittorie a 9 in favore dei “galacticos”, che nella Coppa hanno vinto l’ultima sfida disputata dodici mesi fa (3-1 ai supplementari), ma nell’incrocio precedente capitato negli ottavi di finale erano stati eliminati: era l’edizione 2014/15, con la formula del doppio confronto che permise alla squadra di Simeone di passare il turno con il pareggio al “Bernabeu” per 2-2 dopo il successo in casa (per due reti a zero) della settimana precedente.

Atletico Madrid-Real Madrid, le scelte di Simeone

Imbarazzo della scelta per il tecnico argentino, che a protezione di Oblak tra i pali dovrebbe nuovamente varare una difesa e tre con Hermoso, Witsel e Giménez i quali sembrano avere maggiori chance di utilizzo rispetto a Savic ed Azpilicueta. Sul binario destro si candida Molina, sul versante mancino duello tra Lino e Riquelme, mentre nel cuore del centrocampo i biancorossi difficilmente rinunceranno a Koke e Depaul, con il supporto di Llorente (e Saúl Ñíguez come alternativa). In avanti, largo al tandem formato da Alvaro Morata e Griezmann.

Atletico Madrid-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Situazione analoga a quella della settimana scorsa sul fronte infortunati per il Real, che non recupera in difesa né Courtois, tantomeno Lucas Vasquez e la coppia centrale formata da Alaba ed Éder Militão. Tra i pali in ballottaggio Lunin e Kepa Arrizabalaga, mentre la retroguardia a quattro prevederà Carvajal e Mendy terzini più Rüdiger e Nacho Fernandez. Il tecnico italiano dovrebbe riconfermare il pacchetto avanzato con Bellingham a giostrare tra le linee per innescare il tandem offensivo composto da Rodrygo e Vinicius Junior, mentre a centrocampo si candidano Tchouaméni, Valverde e Kroos, con Modric come alternativa e la coppia Camavinga-Ceballos fruibile a gara in corso.

Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Witsel, Gimenez, Hermoso, Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino, Morata, Griezmann. All. Simeone

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa Arrizabalaga, Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernandez, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti

Atletico Madrid-Real Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Atletico Madrid-Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Re, in programma giovedì 18 gennaio alle ore 21.30 allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid, sarà disponibile gratuitamente su YouTube sul canale “Cronache di Spogliatoio”, che trasmetterà in diretta streaming l’intero incontro.