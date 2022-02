Dzeko, Lautaro e Sanchez: qual è la miglior coppia d'attacco per l'Inter?

Una vittoria che serve a scacciare i fantasmi del derby. L'Inter, dopo il ko contro il Milan di sabato scorso in campionato, con i rossoneri che si sono imposti in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Giroud, è tornata al sorriso con la vittoria per 2-0 contro la Roma in Coppa Italia, che permette ai nerazzurri di approdare in semifinale. Un successo firmato da Edin Dzeko e Alexis Sanchez: il bosniaco ha sbloccato il match subito in avvio con un preciso destro sul traversone di Perisic, mentre il cileno ha siglato il raddoppio nella ripresa con una botta all'incrocio dei pali. Due acuti che ora aprono un grosso dilemma per il tecnico Simone Inzaghi in vista del big match di sabato prossimo contro il Napoli.

Inter, quale la miglior coppia d'attacco per Inzaghi?

Sì, perchè oltre a Dzeko e Sanchez, decisivi in Coppa Italia, l'ex allenatore della Lazio può disporre anche di Lautaro Martinez, uno di quei giocatori che è sempre difficile lasciare in panchina. Da qui il punto interrogativo per la sfida con i partenopei: chi lasciare fuori tra i tre? Inamovibile, per caratteristiche, sembra essere il bosniaco, che dopo un periodo di appannamento sembra aver ritrovato quel feeling perduto con la porta avversaria. L'ex centravanti del Manchester City, prima della rete contro la Roma, era infatti andato a segno anche contro il Venezia, permettendo ai suoi di cogliere tre punti preziosissimi nella corsa scudetto.

In ottima forma è anche Sanchez, già decisivo con l'Empoli in Coppa Italia e con la Juventus in Supercoppa. Il cileno, dopo alcune stagioni travagliate, si sta finalmente riavvicinando al rendimento ammirato con le maglie di Udinese, Barcellona ed Arsenal. Più in ombra Lautaro Martinez, che in campionato non trova la via del gol addirittura dallo scorso 17 dicembre, quando i nerazzurri travolsero per 5-0 la Salernitana. Da allora, per il Toro, soltanto una rete, quella dal dischetto contro la Juventus in Supercoppa. Lasciarlo fuori dalla formazione titolare per due partite consecutive, tuttavia, potrebbe accendere del malumore nell'argentino, abituato da sempre a sentirsi protagonista. Una scelta che per Inzaghi, quindi, sarà più complicata del previsto, nella quale dovrà tener conto non solo degli aspetti tattici e tecnici, ma anche degli equilibri all'interno dello spogliatoio.