Calciomercato Juventus, Aubameyang il sogno: la strategia bianconera

Una vittoria per chiudere l'anno con il sorriso. La Juventus, nell'ultimo impegno del 2021, ha superato all'Allianz Stadium per 2-0 il Cagliari grazie alle reti di Kean e Bernardeschi. Un successo che ha permesso ai bianconeri di portarsi a soltanto quattro lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dall'Atalanta, fermata sullo 0-0 a Marassi dal Genoa. Il rendimento complessivo offerto dalla formazione di Massimiliano Allegri, tuttavia, è stato ben al di sotto delle aspettative in questa prima parte di stagione, contrassegnata da notevoli difficoltà, soprattutto a livello realizzativo.

La Juventus, in diciannove gare, ha segnato soltanto 27 reti, un dato che pone la Vecchia Signora soltanto all'undicesimo posto di questa speciale classifica (numerose squadre hanno una partita in più da giocare, ndr). Numeri che potrebbero spingere la dirigenza ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo già a gennaio.

Juventus, idea Aubameyang: il piano dei bianconeri

Il nome nuovo, dopo le prime manifestazioni d'interesse per Mauro Icardi ed Edinson Cavani, è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, ormai in rotta con l'Arsenal. L'attaccante, che in stagione ha fin qui segnato sette reti in quindici presenze, potrebbe lasciare Londra durante la prossima finestra di calciomercato ed i bianconeri si sono subito messi sulle sue tracce. L'idea è quella di portare il gabonese a Torino in prestito fino a giugno per poi acquistarlo, a determinate condizioni, in estate.

Su Aubameyang, tuttavia, ha messo gli occhi anche il Barcellona, alla ricerca di un sostituto di Sergio Aguero, che, nei giorni scorsi, ha dato l'addio al calcio a causa di alcuni problemi cardiaci. I catalani, verosimilmente, faranno un tentativo già nei prossimi giorni, con la Juventus che dovrà quindi passare subito al contrattacco.