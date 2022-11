Austria-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultimo impegno del 2022 per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, che nella serata di mercoledì hanno superato per 3-1 l'Albania, affronteranno all'Ernst Happel Stadion di Vienna in amichevole l'Austria nella serata di domenica 20 novembre (fischio d'inizio alle 20.45), giorno in cui prenderanno il via i Mondiali 2022, ai quali la formazione di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi. Nell'occasione il commissario tecnico sperimenterà sistemi di gioco e uomini con cui ripartire nell'immediato futuro dopo l'amarezza del mancato pass per il Qatar.

Austria-Italia, le scelte di Rangnick

Rangnick, per l'amichevole contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Arnautovic a guidare l'attacco. Alle spalle del centravanti del Bologna spazio per Sabitzer, Baumgartner e Kainz, mentre la coppia di centrocampo dovrebbe essere formata da Seiwald e Schlager. In difesa Posch, Lienhart, Alaba e Wober, tra i pali Lindner.

Austria-Italia, le scelte di Mancini

Mancini confermerà il 3-4-3 visto contro l'Albania, con però alcuni cambi negli interpreti. In attacco chance per Politano, che prenderà il posto di Zaniolo per affiancare Raspadori e Grifo. In mezzo al campo Barella e Verratti (insidiati però da Pessina) con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne, mentre in difesa potrebbe vedersi Gatti (in ballottaggio con Bonucci) insieme a Scalvini ed Acerbi. In porta tornerà Donnarumma al posto di Meret.

Austria-Italia, le probabili formazioni

Austria (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Kainz; Arnautovic. Ct: Rangnick.

Italia (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Gatti, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. Ct: Mancini.

Austria-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Austria-Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.