Avellino, tre ufficialità in arrivo. Lupi sempre su Salvemini, ma il Giugliano non molla

Sarà Antony Iannarilli il rinforzo estivo tra i pali per l’Avellino di Michele Pazienza. La società biancoverde ha raggiunto da tempo l’accordo con il portiere, reduce da sei stagioni con la maglia della Ternana, e dopo le visite mediche arriverà l’ufficialità dell'acquisto. Il classe ’90 di Alatri, che firmerà un contratto biennale con opzione per un’altra stagione, non sarà l’unico innesto in...