Avellino, Pazienza chiede due attaccanti e il club risponde: in arrivo il primo rinforzo

“Mi aspetto due attaccanti, abbiamo già individuato più di un profilo”, aveva riferito mister Michele Pazienza dopo il terzo test estivo contro l’Atletico San Gregorio. L’Avellino ha accelerato e sta definendo l’operazione per Michele Vano. Il centravanti classe 1991 è reduce dall’ottima stagione personale con la maglia del Monterosi: 9 gol e 2 assist in 33 presenze per il romano che si prepara...