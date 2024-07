Avellino ospita i playoff del campionato libico, al "Partenio" le gare della Libyan Premier League

Il campionato libico sbarca allo stadio Partenio-Lombardi. La fase playoff della Libyan Premier League, che avrà il via domani, sabato 6 luglio, arriverà in Italia e andrà in scena in quattro impianti. Nel piano Mattei, come riportato da Telenostra, rientra anche Avellino e ad organizzare il torneo sarà l’agenzia svizzera Sport Global Management, l’azienda petrolifera Tamoil, del gruppo...