Avellino, si entra nel vivo: si stringe per l'arrivo di Iannarilli e per il rinnovo di Patierno

L’Avellino cambia tra i pali. Chiusa l’esperienza di Ghidotti per fine prestito, con il calciatore rientrato al Como, i lupi accelerano per Antony Iannarilli, portiere legato alla Ternana da un altro anno di contratto ma in uscita dal club umbro. “È un ragazzo straordinario, ha fatto una richiesta che non potevo esaudire, ma nel massimo rispetto lo voglio accontentare”, ha dichiarato nelle...