Az Alkmaar-Lazio, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

I biancocelesti tentano l’operazione rimonta ad Alkmaar. Dopo la sconfitta 2-1 rimediata la scorsa settimana all’Olimpico, la Lazio proverà ad assaltare il fortino dell’AZ - arrivato a quota quattro vittorie consecutive tra Eredivisie ed Europa League - per accedere ai quarti di finale di Conference League. La cabala, di certo, non aiuta la squadra capitolina: solo una vittoria nelle ultime diciassette trasferte europee, risalente ad un anno e mezzo fa in quel di Mosca (3-0 al Lokomotiv) e nove eliminazioni negli ultimi dieci doppi confronti nelle coppe continentali in cui ha segnato il passo nella gara di andata. L’AZ ha invece perso soltanto due dei 34 incontri interni giocati nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, che hanno visto i biancorossi collezionare 22 vittorie e dieci pareggi, e vanta anche uno “storico” positivo contro le italiane davanti ai suoi tifosi: due successi (contro Inter e Udinese) seguite da un pareggio contro il Napoli, nell’Europa League 2020/21. Ad accomunare le due formazioni, anche la vicinanza di un match importante nell’economia del campionato di appartenenza: le Kaaskoppen – attualmente terze – faranno tappa ad Enschede contro il Twente che occupa la quinta piazza, mentre la Lazio in lizza per un posto Champions sarà di scena all’Olimpico nell’attesissimo derby della Capitale contro la Roma.

Az Alkmaar-Lazio, le scelte di Jansen

Il tecnico della squadra olandese sembra orientato a puntare sull’assetto collaudato delle ultime settimane, anche in considerazione delle diverse assenze di quest’ultimo periodo: ancora Ryan tra i pali, protetto da una difesa che prevede Sugawara e Kerkez laterali ed il tandem Chatzidiakos-Goes in mezzo, sebbene l’altro centrale Beukema – assente all’andata e sempre titolare nella fase a gironi della competizione – sia rientrato in campionato giocando l’ultima mezz’ora contro il Groningen. Nel cuore della mediana Reijnders e Clasie, sulle trequarti Odgaard, Karlsson e Mijnans, con Mihailovic come alternativa. Sarà il greco Vangelis Pavlidis il riferimento offensivo centrale, con i giovani Van Brederode e Barasi a costituire valide opzioni per modificare le sembianze del pacchetto avanzato.

Az Alkmaar-Lazio, le scelte di Sarri

Molte le novità che il “Comandante” Sarri dovrebbe presentare in questo return match di Coppa, in considerazione della vicinanza del derby. Non ci sarà Immobile, e verrà con ogni probabilità preservato Pedro, per cui il tridente offensivo dovrebbe contemplare Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni con Romero pronto ad essere sfruttato a gara in corso. Tra i pali probabile conferma per Maximiano, dubbi invece sulla linea difensiva: Patric (rallentato da un mal di schiena) potrebbe essere sostituito da Gila il quale farebbe coppia al centro con uno tra Casale e Romagnoli, mentre sulle fasce ci saranno Lazzari e Marusic dal 1’ (con Pellegrini ad avvicendare il secondo durante l’incontro). A centrocampo, sicuro l’impiego di Vecino che salterà il derby per squalifica, meno quello di Marcos Antonio; perplessità invece sulla presenza di Milinkovic Savic e Luis Alberto, col secondo che ha maggiori chance di essere ricompreso nell’undici di partenza ed il primo che invece potrebbe lasciare spazio a Basic.

Az Alkmaar-Lazio, le probabili formazioni

Az Alkmaar (4-2-3-1): Ryan, Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez, Clasie, Reijnders, Odgaard, Mijnans, Karlsson, Pavlidis. All. Jansen

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Casale, Patric, Marusic, Luis Alberto, Vecino, Basic, Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Az Alkmaar-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Az Alkmaar-Lazio, in programma giovedì 16 marzo all’AFAS Stadion con inizio alle 21, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 255 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.