Az Alkmaar, alla scoperta degli avversari della Lazio in Conference League

Ancora l’Olanda sul cammino europeo della Roma calcistica. Prima il Feyenoord, che ha conteso alla Roma la Conference League dell’anno scorso, per poi sbarrare la strada alla Lazio nella fase ai gironi dell’attuale edizione di Europa League. Ora, al cospetto dei biancocelesti si trova l’Az Alkmaar, squadra attualmente al terzo posto in Eredivisie, dopo la frenata delle ultime settimane che ha segnato il sorpasso dell’Ajax, ma anche l’uscita di scena negli ottavi di finale della coppa nazionale per mano dell’Utrecht.

E’ soprattutto nell’ultimo ventennio del secolo scorso che l’Az ottiene i migliori risultati, con la vittorie di tre Coppe d’Olanda, il primo scudetto della sua storia (stagione 1980/81) nonché una finale di Coppa Uefa, persa nel doppio confronto previsto dalla competizione per assegnare il titolo contro gli inglesi dell’Ipswich Town, al termine di una grande ma inutile rimonta ad Amsterdam. Dopo gli anni bui della serie B, la rinascita negli anni 2000 con il rientro nel giro europeo – semifinale nella Uefa 2004/2005, lasciata allo Sporting Lisbona – ed un nuovo scudetto olandese cucito sul petto al termine del torneo 2008/2009. Da allora le Kaaskoppen (letteralmente “teste di formaggio”) sono habitué delle competizioni continentali, con risultati ad onor del vero trascurabili, il cui picco è rappresentato dall’eliminazione ai quarti di finale in due edizioni consecutive – 2012/2013 e 2013/2014 – dell’Europa League, ma che comunque sottolinea l’abitudine a frequentare palcoscenici europei.

Ad allenare i biancorossi è Pascal Jansen, promosso a guida tecnica dopo aver fatto da secondo ad Arne Slot esonerato a fine 2020. Tra gli elementi più pericolosi, l’attaccante della nazionale greca ?Vangelis Pavlidis, il quale in poco più di venti presenze tra le varie competizioni è già salito in doppia cifra per gol e assist, ma anche l’ex Pescara Jens Odgaard, cresciuto nella Primavera dell’Inter ma sbocciato proprio in Olanda tra il Waalwijk e l’AZ dove è approdato l’estate scorsa. A centrocampo quantità e qualità sono garantite dall’ex Ajax Dani De Wit (ai box però da oltre un mese) e lo stakanovista Tijjani Reijnders, sempre presente dal 1’ in tutte le gare ufficiali stagionali. I due nomi da tenere d’occhio, anche in prospettiva mercato, sono però quelli dei laterali difensivi, preziosa miniera di reti e assist. A sinistra c’è l’ungherese – nativo della Serbia – Milos Kerkez, che il tecnico della selezione magiara Marco Rossi ha fatto esordire diciottenne in prima squadra in Nations League, ma già visto in Italia con la maglia dell’Under 19 del Milan. A destra il ventitreenne giapponese Yukinari Sugawara, terzino con licenza di offendere: in stagione ha al suo attivo quattro reti e nove assist, ed è già monitorato con interesse dallo staff della nazionale nipponica.