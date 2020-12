AZ Alkmaar-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo match point per il Napoli. Gli azzurri, attesi dall'AZ Alkmaar nella quinta giornata del gruppo F di Europa League, potrebbero infatti già chiudere questa sera (fischio d'inizio alle 21) il discorso qualificazione. La formazione di Gattuso guida attualmente la classifica con 9 punti, due in più degli olandesi e degli spagnoli della Real Sociedad. Vincere significherebbe quindi staccare con un turno di anticipo il pass per i sedicesimi di finale.

AZ-Napoli, le ultime

Ampio turnover per Gennaro Gattuso, che nel suo 4-2-3-1 lancerà dal primo minuto al centro dell'attacco Petagna. Alle spalle dell'ex Spal Elmas, Fabian Ruiz e Politano, con Mertens, Insigne e Lozano in panchina. Nello schieramento iniziale spazio anche per Lobotka, Bakayoko, Maksimovic e Ghoulam. Classico 4-4-2 invece per l'AZ, che si affiderà in attacco al tandem Gudmunsson-De Wit.

AZ-Napoli in tv e streaming

La partita Az Alkmaar-Napoli sarà trasmessa in diretta da TV8 e da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (202 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e table dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Europa League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

AZ-Napoli, le probabili formazioni

AZ Alkmaar (4-4-2): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Stengs, Midtsjo, Koopmeiners, Karlsson; Gudmunsson, De Wit. All. Slot

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Lobotka, Bakayoko; Elmas, Fabian Ruiz, Politano; Petagna. All. Gattuso