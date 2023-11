Il grande gesto di Azmoun: aiuterà la connazionale Majnouni a partecipare ai Mondiali di Ciclismo

Goleador in campo, e non solo. Sardar Azmoun è la stella della nazionale iraniana, di cui costituisce il principale terminale offensivo, cosa testimoniata dai quasi 50 gol realizzati con la casacca biancorossa che indossa ormai da quasi dieci anni. Ma ha anche dimostrato particolare sensibilità nei confronti delle problematiche riguardanti il suo paese di origine, in particolar modo nei riguardi della lotta portata avanti dalle donne dell’Iran finalizzate al riconoscimento dei loro diritti. Già un anno fa, nella sua ultima stagione al Bayer Leverkusen prima del trasferimento nella Capitale alla Roma, Azmoun si era apertamente schierato contro il regime dell’Ayatollah Ali Khameini ed in favore delle grandi proteste di piazze di Teheran, scoppiate dopo l’uccisione di Mahsa Amini (la ragazza curda uccisa dalla polizia dopo l’arresto per aver indossato in modo improprio il velo).

"Vergognatevi. La punizione definitiva per me è essere espulso dalla Nazionale, che è un piccolo prezzo da pagare per una sola ciocca di capelli di una donna iraniana. Non sarà mai cancellato dalla nostra coscienza. Non ho paura di essere estromesso. Vergognatevi per aver ucciso le persone così facilmente e lunga vita alle donne iraniane", aveva tuonato il bomber su suoi profili social, rivolgendosi agli integralisti pronti a chiedere l’esclusione dalla selezione iraniana dell’attaccante. Che, però, è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati della Coppa del Mondo disputata in Qatar 2022.

Ma il supporto concreto alla causa della donne iraniane non si è certo fermato qui. Stando alle notizie riportate dal sito Varzesh3.com, il ventottenne centravanti in forza ai giallorossi prima dell'inizio del campionato di Serie A avrebbe organizzato una manifestazione di ciclismo femminile, finanziandone costi e premi in denaro. Inoltre, pagherà di tasca sua tutte le spese per far partecipare la ciclista iraniana Parisa Majnouni alla UCI Gran Fondo World Championship del prossimo anno, in programma ad Alborg (Danimarca) dal 28 agosto al 1 settembre 2024, una delle rassegne più importanti della disciplina a livello internazionale.