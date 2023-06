Calciomercato Inter, in arrivo Azpilicueta: come lo impiegherà Inzaghi

Non solo centrocampo e attacco, dove i nomi più caldi sono quelli di Davide Frattesi e Romelu Lukaku. L'Inter, in questi giorni, è attiva sul mercato anche nel reparto difensivo, dove occorrerà trovare un sostituto di Milan Skriniar, passato a parametro zero al Paris Saint-Germain. Un'accelerata forse decisiva, i nerazzurri, l'hanno fatta in queste ore per Cesar Azpilicueta, giocatore ritenuto ormai non più centrale dal Chelsea, per il quale sarebbe già pronto un biennale. Lo spagnolo è legato ai Blues da un contratto fino al 2024, ma il difensore ha chiesto la rescissione consensuale o, in alternativa, di essere ceduto in prestito senza indenizzi particolari. E tutto lascia pensare che i londinesi, dato il passato di Azpilicueta, che del Chelsea è anche capitano, siano disposti a venire incontro alle sue richieste.

L'arrivo nella Milano nerazzurra di Azpilicueta, quindi, sarebbe ormai questione di giorni, con Simone Inzaghi che potrà quindi contare fin dall'inizio del ritiro, fissato per il 10 luglio, sul giocatore. Lo spagnolo, nei progetti del tecnico, si alternerà con Darmian nel ruolo di "braccetto" di destra della difesa a tre nerazzurra, con una vera e propria gerarchia che, eventualmente, emergerà soltanto strada facendo. Ma Inzaghi, all'occorrenza, è pronto a sfruttare l'ex Olympique Marsiglia anche come esterno di destra nel centrocampo a cinque: Azpilicueta, infatti, nasce proprio come terzino, capace di giocare largo sia in una difesa a quattro che in una linea a cinque. A ritagliarlo per primo come centrale di destra nella retroguardia a tre fu Antonio Conte, che decise di sfruttarne così la sua esperienza. Ruolo che lo spagnolo, oggi forse meno brillante atleticamente rispetto a qualche stagione fa, ha ben presto imparato ad assimilare.