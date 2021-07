Calcio

/ Turchia

Paura per Babacar, malore in allenamento: "Spasmo cardiaco"

Il centravanti di proprietà del Sassuolo, in prestito alla compagine turca dell'Alanyaspor, ex Lecce, Fiorentina e Modena ha accusato un malore nel corso della seduta odierna di allenamento. Sul senegalese saranno effettuati ulteriori accertamenti in giornata