Bakayoko fermato e perquisito dalla polizia con pistola puntata: video

Strade milanesi, non gli Stati Uniti. Fa il giro dei social in queste ore un video, ripreso da uno smartphone, del calciatore del Milan (in uscita) Tiemoué Bakayoko: è stato fermato ieri dalla polizia meneghina a un posto di blocco. Al centrocampista rossonero viene chiesto di scendere dalla macchina, con gli agenti che si sono avvicinati a pistole spianate, prima di perquisirlo.

In seguito i poliziotti si sono resi conto dell’errore, chiedendo scusa al giocatore francese. Alcuni automobilisti in coda hanno ripreso tutto, e a quel punto il filmato è diventato in poco tempo virale. Il 28enne francese di origini ivoriane stava viaggiando a bordo del suo Suv, un Bmw X6, quando gli agenti lo hanno fermato, per ragioni non chiare al momento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte video: Twitter/@DrGianlucaFumo

Una poliziotta punta addirittura l'arma verso l'abitacolo, non è dato sapere se contro il guidatore o un altro passeggero. Contemporaneamente, un altro poliziotto blocca Bakayoko contro la volante, perquisendolo. La tensione è palpabile, poi un collega si avvicina ai due poliziotti bisbigliando qualcosa. Forse le generalità della persona fermata: il noto calciatore. Finisce con una pacca sulla spalla.