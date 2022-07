Bakayoko si sfoga dopo la perquisizione: "La polizia ci ha messi in pericolo"

"Ci hanno chiaramente messo in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo". Queste le parole di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan campione d'Italia, dopo che la polizia nei giorni scorsi lo aveva fermato per un controllo, scambiandolo per un'altra persona.

"Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata" ha detto il calciatore sul suo profilo Instagram. "Mi sono ritrovato l'arma ad un metro da me e del passeggero". "Le conseguenze - ha spiegato Bakayoko - sarebbero potute essere più gravi se non avessi mantenuto la calma, se non avessi avuto la possibilità di fare il lavoro che faccio ed essere riconosciuto in tempo".

"Le autorità milanesi hanno dichiarato che l'arresto è stato un errore" ha aggiunto il calciatore. "L'errore è umano, non ho alcun problema con questa cosa, ma il modo e la metodologia utilizzati sono un problema, per me". E ancora: "Penso che si sia andati oltre il dovuto. Perché non mi hanno fatto un controllo adeguato chiedendomi i documenti del veicolo, semplicemente comunicando? Nel video che è stato pubblicato sui social network, non vediamo tutto" si sfoga il centrocampista. "Questa è la parte più tranquilla di tutto ciò che è successo. Ho avuto una pistola a un metro di distanza da me, sul lato del finestrino del passeggero".

