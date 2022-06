Monza, idea Balotelli-bis: ritorno in Brianza per SuperMario?

Neanche il tempo di smaltire l'euforia per una storica promozione, con i brianzoli che disputeranno nella prossima stagione il loro primo campionato di Serie A, che per il Monza è già tempo di tuffarsi a pieno regime sul calciomercato. I biancorossi, che hanno staccato il pass per la massima serie superando il Pisa ai tempi supplementari nella finale dei playoff al termine di una sfida dalle mille emozioni, vogliono infatti subito recitare un ruolo da protagonisti anche nell'Olimpo del calcio e, per farlo, andranno a caccia di diversi colpi. E, tra questi, potrebbe esserci il cavallo di ritorno Mario Balotelli.

Monza, Balotelli vuole tornare

SuperMario, che la maglia del Monza l'ha già indossata nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando complessivamente quattordici presenze e realizzando sei reti, gioca attualmente in Turchia nell'Adana Demirspor, formazione con la quale, sotto la guida di Vincenzo Montella, ha segnato 18 gol in campionato. L'attaccante gode della stima del presidente biancorosso Silvio Berlusconi, il quale, durante la festa promozione allo stadio Brianteo, ha così dichiarato: "Siamo amici da molto tempo. Gli ho chiesto se vuole tornare al Monza e mi ha risposto 'domani'. Ma domani non giochiamo".

La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni, con Balotelli che però dovrà prima liberarsi dall'Adana Demirspor. Il centravanti, in ogni caso, farà di tutto per tornare a giocare in Serie A, con la speranza, mai nascosta, di poter rientrare nuovamente nel giro della Nazionale azzurra.