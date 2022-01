Balotelli, clamoroso ritorno in Premier League? Il Newcastle vuole SuperMario

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Premier League per Mario Balotelli. L'attaccante, attualmente in forza ai turchi dell'Adana Demirspor, club nel quale è approdato lo scorso luglio firmando un contratto triennale, sarebbe infatti finito nel mirino del Newcastle, passato negli scorsi mesi nelle mani del fondo saudita Pif gestito dal principe ereditario Mohammad Bin Salman. Questa l'indiscrezione riportata dal quotidiano britannico Daily Star, secondo cui l'ex centravanti, tra le altre, di Inter e Milan sarebbe uno dei principali obiettivi per rilanciare le ambizioni dei Magpies, attualmente impantanati in piena zona retrocessione in campionato.

Balotelli, la Premier per riconquistare la Nazionale

Per Balotelli, autore di sette reti in questa prima parte di stagione nel massimo campionato turco, si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra, dove ha già giocato prima per due stagioni e mezzo, dal 2010 al gennaio 2013, con la maglia del Manchester City, collezionando complessivamente 80 presenze arricchite da 30 gol, e poi, nel 2014-2015, con i colori del Liverpool, dove ha realizzato 4 reti in 28 partite tra campionato, FA Cup, Coppa di Lega, Champions League ed Europa League.

L'approdo di SuperMario in Inghilterra sarebbe motivo di riflessione anche per il commissario tecnico dell'Italia di Roberto Mancini, chiamato a preparare i delicati playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, in programma tra novembre e dicembre in Qatar. Balotelli non ha infatti mai nascosto il proprio desiderio di tornare a vestire la maglia della Nazionale ed il ritorno in quello che ad oggi è probabilmente il campionato più competitivo d'Europa ne rilancierebbe, forse, le ambizioni in chiave azzurra.