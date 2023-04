Barcellona-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Barcellona per fare un passo in più verso il titolo, l'Atletico Madrid per confermarsi la squadra del momento in Spagna e magari superare gli eterni rivali del Real. Xavi ha undici punti di vantaggio sulle merengues, la Liga è quasi vinta ma non può più sbagliare perché dopo il tracollo in Coppa del Re ha pareggiato le ultime due partite in campionato. Simeone arriva invece alla partita lanciatissimo con sette vittorie nelle ultime otto partite e un imbattibilità che dura da mesi.

Barcellona-Atletico Madrid: le scelte di Xavi

Nei blaugrana non ci sarà Christensen e non dovrebbero farcela Sergi Roberto, Pedri e De Jong. Xavi imposterà quindi una mediana con Busquest, il ritrovato Kessié e Gavi. In attacco spazio a Lewandowski con Raphina e Fati ai suoi fianchi, solo panchina per Ferran Torres e Dembelé che non è al meglio.

Barcellona-Atletico Madrid: le scelte di Simeone

Nell'Atletico non ci saranno gli squalificati Kondogbia e Hermoso, fuori dai giochi anche Reinildo mentre Depay potrebbe recuperare ma solo in extreamis. Così nel 3-5-2 Simeone punterà sugli ex Serie A De Paul, Molina e Savic con coppia d'attacco Griezmann-Correa, il francese è il più in forma della squadra e ha segnato una doppietta nell'ultimo turno di Liga.

Barcellona-Atletico Madrid: probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Balde; Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Fati, Lewandowski.

Atletico Madrid (5-3-2) Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Lemar, De Paul; Griezmann, Correa.

Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida più importante di questo turno di Liga sarà trasmessa solamente da DAZN in Italia sulla App ufficiale disponibile su tutti i dispositivi mobile abilitati e in tv sulla moderne Smart Tv oppure utilizzando una Fire Stick.