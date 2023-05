Il Barcellona è campione di Spagna

Il Barcellona è di nuovo campione di Spagna, la vittoria nel derby con l'Espanyol 4-2 regala la matematica certezza del titolo alla squadra di Xavi grazie ai 14 punti di vantaggio sul Real Madrid a quattro giornate dalla fine. I problemi economici della società catalana non hanno influito sui risultati in patria dei blaugrana che hanno dominato in lungo e in largo il campionato: 27 vittorie, 4 pareggi e sole 3 sconfitte e una difesa da record capace di subire appena 11 gol in 34 partite. Il resto lo ha fatto l'attacco (64 reti) che risulta essere il secondo migliore della Liga.

Barcellona campione di Spagna, gli uomini chiave

I volti del trionfo sono quelli di Robert Lewandowski, 21 reti fino a oggi e titolo di capocannoniere quasi in tasca visto che è a più quattro su Benzema, del portiere Ter Stegen una saracinesca a proteggere la porta meno battuta del campionato. C'è poi Sergio Busquest che a trentaquattro anni e dopo una vita passata a Barcellona probabilmente lascerà il club che lo ha cresciuto a fine stagione con l'ennesima vittoria. Ci sono poi le nuove leve di quella cantera che continua a far esplodere talenti, Pedri e Gavi i più brillanti, ma ci sono anche Alejandro Balde e l'ultimissimo arrivato, il quindicenne Lamine Yamal che ha fatto tempo a esordire in prima squadra per entrare nella rosa del trionfo.

Il Barcellona torna così sul tetto di Spagna dopo quattro anni in cui ha guardato Real e Atletico Madrid esultare. I blaugrana salgono a quota 26 titoli nella Liga a meno nove dal Real Madrid. Per Xavi è un trionfo che cancella la difficile stagione europea con l'uscita di scena dalla Champions League nel girone di Inter e Bayern Monaco e quella in Europa League al primo turno eliminatorio nella supersfida con il Manchester United.