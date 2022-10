Barcellona-Inter, il pronostico: nerazzurri nella bolgia del Camp Nou

Sarà una partita che significherà molto in ottica passaggio del turno, quella in programma mercoledì 12 ottobre alle 21 al Camp Nou e valevole per la quarta giornata del girone C di Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi, al momento seconda in classifica con i suoi 6 punti, farà visita al Barcellona, terzo a quota 3 e superato per 1-0 (rete di Calhanoglu) la scorsa settimana a San Siro. Un match che si giocherà in un clima infernale, con i tifosi catalani, arrabbiati per la direzione di gara della sfida di andata, che cercheranno di trascinare gli uomini di Xavi verso una fondamentale vittoria.

Barcellona-Inter, come arrivano alla sfida i blaugrana

Il Barcellona, dopo il ko di San Siro, ha saputo subito rialzare la testa con l'affermazione in campionato per 1-0 (gol di Pedri) contro il Celta Vigo. Un successo che ha permesso ai catalani di conservare la vetta della classifica a pari merito con il Real Madrid, vittorioso sul campo del Getafe per 1-0. Qualche difficoltà, i blaugrana, la stanno però incontrando in Champions League: gli uomini di Xavi, prima di cadere contro l'Inter, erano infatti stati superati anche dal Bayern Monaco.

Barcellona-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Alla vittoria contro il Barça della scorsa settimana, l'Inter ha dato seguito con il blitz per 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo firmato dalla doppietta di Dzeko. Tre punti che sembrano aver scacciato definitivamente la crisi che ha colpito i nerazzurri in questa prima parte di stagione, con già ben quattro ko incassati in campionato ed una distanza dalla vetta di otto punti.

Barcellona-Inter, il pronostico

Al Camp Nou, mercoledì sera, sarà una bolgia. I tifosi blaugrana non hanno ancora digerito il discusso arbitraggio della gara di andata e tenteranno di rendere infernali per i nerazzurri i novanta minuti in terra spagnola. Il Barcellona, fin qui, ha sempre vinto di fronte al proprio pubblico in stagione, eccezion fatta per il pareggio a reti bianche dell'esordio contro il Rayo Vallecano. L'Inter, al contrario, ha mostrato non poche difficoltà lontana da San Siro, incassando, in campionato, i ko con Lazio e Udinese (a cui si aggiunge quello nel derby con il Milan, in trasferta da calendario). Tutti fattori che fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte blaugrana: i nerazzurri, per strappare almeno un pareggio, dovranno dar vita ad una prova attenta e priva di sbavature.