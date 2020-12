Barcellona-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara per il primato. La Juventus, nell'ultima giornata del gruppo G di Champions League, farà visita al Barcellona (fischio d'inizio alle 21 di martedì 8 dicembre) con l'obiettivo di conquistare una clamorosa vittoria con tre reti di margine che le permetterebbe di conquistare il primo posto nel raggruppamento. I catalani guidano infatti la classifica con tre punti di vantaggio sui bianconeri e si sono imposti nella sfida di andata per 2-0: soltanto un'affermazione con un divario più ampio permetterebbe quindi alla formazione di Andrea Pirlo di scalzare i blaugrana dalla vetta.

Barcellona-Juventus in tv e streaming

La partita Barcellona-Juventus sarà trasmessa in diretta da Mediaset su Canale 5 e da Sky su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Mediaset Play e Sky Go. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.