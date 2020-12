Barcellona-Juventus, le probabili formazioni: Cristiano Ronaldo sfida Messi

A caccia dell'impresa. La Juventus, con già in tasca il pass per gli ottavi di finale, farà visita al Barcellona nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League con il difficile compito di conquistare un clamoroso 0-3 che gli permetterebbe di conquistare il primato nel gruppo G. I catalani guidano infatti il raggruppamento a quota 15 punti, tre in più dei bianconeri, e possono contare sullo scontro diretto favorevole, avendo vinto il match di andata all'Allianz Stadium per 0-2. Soltanto una vittoria con tre reti di margine permetterebbe quindi a Cristiano Ronaldo e compagni di strappare la vetta al Barça.

Barcellona-Juventus, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, per il match contro gli spagnoli, ritroverà Alvaro Morata, assente per squalifica contro il Torino in campionato. L'ex attaccante di Real e Atletico Madrid farà coppia con Cristiano Ronaldo nel 4-4-2 bianconero. In mezzo al campo spazio dall'inizio per McKennie, mentre sulla corsia di destra Ramsey dovrebbe essere preferito a Kulusevski. In difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro.

Il Barcellona, privo di Piqué, Fati, Dembelé, Roberto e Umtiti, scenderà in campo con un offensivo 4-2-3-1, nel quale Messi, Griezmann e Trincao agiranno alle spalle di Braithwaite. A centrocampo spazio per l'ex Pjanic.

Barcellona-Juventus, le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Alena; Messi, Griezmann, Trincao; Braithwaite. All. Koeman

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo