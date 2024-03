Barcellona-Maiorca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming: probabili formazioni

Il Barcellona torna in campo venerdì sera dopo il pari con l'Atheltic Bilbao. I blaugrana affrontano il Maiorca che sogna un altro sgambetto ad una grande dopo aver battuto nell'ultimo turno il Girona, un risultato che ha sicuramente fatto piacere ai catalani ora a meno uno dal secondo posto. Xavi deve vincere per mettere al sicuro il posto in Champions League per la prossima stagione, ma dovrà anche pensare al match di martedì prossimo contro il Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions dopo che l'andata è finita 1-1.

Barcellona-Maiorca, le scelte di Xavi

Non che il tecnico blaugrana possa fare molto turnover visto che mezzo centrocampo è ai box, non ci saranno infatti De Jong, Pedri e Gavi, giocheranno quindi Christensen, Gundogan e Fermin. In attacco vicino a Lewandowski, tornato una macchina da gol dopo un inizio di stagione difficile, probabile che possa toccare a Joaoa Felix con Raphina dall'altro lato del campo.

Barcellona-Maiorca, le scelte di Aguirre

Nel Maiorca non ci saranno Maffeo e Mascarelli, pronto il 4-5-1 con l'ex Lazio Muriqi a sostenere tutto il peso dell'attacco e alle sue spalle un centrocampo con Darder e Costa in mezzo e sugli esterni Rodriguez e soprattutto Sanchez, forse il più in forma dei suoi

Barcellona-Maiorca, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) er Stegen; Sergi Roberto, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, Gündogan, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix.

Maiorca (4-5-1) Rajkovic, Gonzalez, Vidal, Raillo, Nastasic, Costa; Sanchez, Costa, Darder, Rodriguez; Muriqi

Barcellona-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Maiorca di venerdì sera alle 21 sarà trasmessa in Italia solamente da DAZN su app e sito ufficiale, la visione sarà solo per gli abbonati al servizio che nel nostro Paese ha anche i dirtti per tutte le gare della Serie A.