Barcellona-Manchester United, probabili formazioni e dove vedere a partita in diretta tv e streaming

E’di gran lunga la sfida più suggestiva proposta dagli spareggi di Europa League. Per il blasone, i titoli in bacheca e soprattutto per la consapevolezza che due tra le formazioni attualmente più in forma in Europa dovranno salutare il palcoscenico continentale. Il Barcellona, all’amarezza per la seconda eliminazione consecutiva dalla Champions League (quest’anno finendo dietro a Bayern ed Inter nella fase a gironi) ha fatto seguire un cammino perfetto in patria, vincendo la SuperCoppa di Spagna contro il Real Madrid, che incrocerà nelle semifinali di Coppa del Re e che ha relegato al ruolo di comparsa nella lotta al titolo, con un vantaggio di 11 punti in graduatoria. Dalla parte opposta ci saranno i rossi di Manchester, che al rientro in campo dopo i Mondiali hanno impresso alla loro stagione un’accelerazione incredibile: 20 punti nelle ultime nove uscite in campionato con l’unica sconfitta contro la capolista Arsenal, sei su sei nelle due Coppe nazionali con quella di Lega che vedrà lo United finalista al cospetto del Newcastle a fine mese.

C’è poi il discorso legato al fatto che, alla resa dei conti, questo doppio confronto rappresenta una finale anticipata. Come, in fondo, lo è stata in tre delle quattordici volte in cui Blaugrana e Red Devils si sono incontrati: la prima volta nella stagione 1990-91 in Coppa delle Coppe, con il successo del Manchester per 2-1. Poi, due volte con a bordo campo la coppa dalle grandi orecchie: a primavera 2009 nella cornice dell’Olimpico di Roma vinse 2-0 il Barça, che riuscì a ripetersi a Wembley a ventiquattro mesi di distanza, con un secco 3-1. Quanto basta, insomma, per mettere in primo piano nella parentesi europea di metà febbraio questo spareggio. Che vedrà in campo anche un po’ di Italia: dirigerà il match Maurizio Mariani di Aprilia, a poco più di dieci anni dal suo esordio in serie A avvenuto nel turno della Befana del 2013 nel match Chievo-Atalanta.

Barcellona-Manchester United, le scelte di Xavi

Blaugrana senza Dembelé (infortunio muscolare alla coscia sinistra) e con Busquets in dubbio (noie alla caviglia). Il tecnico degli spagnoli dovrebbe riconfermare Kounde a destra e la coppia centrale formata da Christensen ed Araujo, che ultimamente hanno fatto scivolare in panchina Eric Garcia. Più incertezza su chi verrà schierato come vertice basso a sinistra, con il giovanissimo Balde utilizzato nell’ultima di campionato che potrebbe lasciare spazio a Jordi Alba. Imbarazzo della scelta da centrocampo in su: il possibile forfait di Sergio Busquets suggerirebbe un centrocampo a tre con Pedri, De Jong e Gavi, il quale ultimamente è stato però impiegato come esterno offensivo a sinistra e potrebbe essere riconfermato nel tridente lasciando il posto in mediana a Kessié. In caso contrario, nel pacchetto offensivo insieme a Lewandowski e Raphinha, a duellare per una maglia sarebbero Ansu Fati e Ferran Torres.

Barcellona-Manchester United, le scelte di Ten Hag

La rotazione effettuata nell’ultimo incontro di campionato contro il Leeds lascia pensare che il tecnico dei Red Devils punterà sulla formazione più utilizzata nell’ultimo periodo, con De Gea tra i pali ed una difesa con Diogo Dalot a destra (favorito su Wan Bissaka), Shaw a sinistra e la coppia Varane-Martinez al centro, sebbene sia stato sempre Lindelof il titolare di Europa League. Diga mediana con Casemiro e Fred (Sabitzer come alternativa), mentre sulle trequarti l’assetto più probabile dovrebbe essere quello con Antony e Rashford esterni e Bruno Fernandes in mezzo, a supportare Weghorst come vertice offensivo. Tra le soluzioni in corsa, oltre a Sancho, anche il madrileno Garnacho, diciotto anni ma già a segno contro la Real Sociedad nell’ultimo incontro del girone di qualificazione.

Barcellona-Manchester United, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Jordi Alba, Sergio Busquets, De Jong, Pedri, Rapinha, Lewandowski, Gavi. All. Xavi

Manchester United (4-3-3): De Gea, Diogo Dalot, L. Martinez, Varane, Shaw, Fred, Casemiro, Rashford, B. Fernandes, Antony, Weghorst. All. Ten Hag

Barcellona-Manchester United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Barcellona-Manchester United, in programma giovedì 16 febbraio al Camp Nou di Barcellona con inizio alle 18.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.