Barcellona, Xavi rinnova e il ritorno di Messi non è solo un sogno

Xavi-Messi, la coppia che ha fatto grande il Barcellona di Rjikaard e Guardiola, potrebbe tornare insieme al Camp Nou. L'allenatore ha convinto tutti, arrivato per sostituire Koeman, il primo anno è riuscito a rialzare la squadra, il secondo è pronto a rimpinguare la bacheca blaugrana. Il titolo in Liga è ad un passo con il Real Madrid lontano ormai dodici punti, si aspetta solo la matematica per far scattare la festa.

E dopo la festa arriverà anche la firma di Xavi per il rinnovo di contratto. L'allenatore è pronto a dire sì ad un proposta che il club gli avrebbe già recapitato settimane fa. Il tecnico ha preso tempo, preferendo concentrarsi sul campo, ma tra le parti c'è piena sintonia tanto che insieme starebbe già progettando la squadra che verrà.

Messi torna al Barcellona?

E nel Barcellona del prossimo anno potrebbe esserci di nuovo Leo Messi. I fischi dei tifosi del PSG sono stati solo l'ultima atto di un addio che è pronto a consumarsi a fine stagione. Leo sta cercando squadra, la MLS gli farebbe ponti d'oro, ma il richiamo blaugrana potrebbe essere più forte. Il padre del campione del mondo avrebbe già incontrato i dirigenti catalani, ancora nessuna offerta sul piatto ma qualche parola che magari porterà al clamoroso ritorno.

I compagni ovviamente sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte, oggi Lewandowski è stato chiarissimo: "Sappiamo che il suo posto è qui a Barcellona, spero che la prossima stagione potremo giocare insieme, se tornerà sarà qualcosa di incredibile".