Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’attesa è finita, dopo il big match Scudetto con l’Inter, il Napoli sfida il Barcellona in Europa League, domani, giovedì 17 febbraio alle 18,45. Al Camp Nou va in scena una sfida da sogno in cui Spalletti cerca altre risposte positive e schiererà tutti i titolari, o almeno tutti quelli a disposizione. Il Barcellona, travolto dalla crisi economica, non è più quello delle stelle e lo dimostra il fatto che a febbraio sia in Europa League e non in Champions come non succedeva da 18 anni. L’approdo di Xavi in panchina e un mercato di gennaio ricco di colpi in attacco, ha ridato una dimensione importante al club che è attualmente quinto in Liga dopo aver pareggiato domenica scorsa all’ultimo minuto il derby con l’Espanyol.

Barcellona-Napoli: le scelte di Xavi

I blaugrana arrivano alla sfida con la difesa a pezzi, Xavi non avrà a disposizione Araujo, Lenglet e Umtiti, così vicino a Piqué giocherà il talentino Garcia, classe 2001. Sono invece diverse le soluzioni in mezzo al campo, Pedri è sicuro del posto, al suo fianco dovrebbero giocare sia De Jong che Busquets, anche se scalda i motori anche l’altro baby fenomeno, Gavi, che potrebbe essere utilizzato in mediana al posto del veterano. In attacco c’è solo l’imbarazzo della scelta e le maglie da titolari dovrebbero andare a Ferran Torres, Traore e Aubameyang, i tre acquisti di gennaio. L’alternativa è Dembelé mentre la stellina Ansu Fati e Depay sono fuori dai giochi per infortunio, così come non giocherà Dani Alves non inserito nella lista Uefa.

Barcellona-Napoli: le scelte di Spalletti

Niente turnover anche per Spalletti ma la vigilia è ricca di ansia per il Napoli. Osimhen non ha partecipato all’allenamento odierno per un botta ricevuta in una seduta precedente, al momento è in dubbio. Dovrebbe comunque essere lui a guidare l’attacco azzurro con Zielinski, Insigne ed Elmas alle sue spalle, il macedone ha vinto la sfida con Ounas dopo che gli infortuni hanno fermato Lozano e Politano In mezzo al campo non recupera Lobotka, così si rivedrà la coppia di inizio campionato, quella formata da Anguissa e Fabian Ruiz. La difesa sarà quella titolare, mentre in porta potrebbe andare Meret questa volta.

Barcellona-Napoli: le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen: Dest, Piqué, Garcia, Alba; De Jongi, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.

Napoli (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Barcellona-Napoli: la diretta tv e streaming

Barcellona-Napoli non sarà trasmessa in chiaro, la gara di Europa League scelta per essere trasmessa su Tv 8 è infatti Atalanta-Olympiakos, così la partita del Campo Nou sarà visibile solo su Sky e DAZN per tutti gli abbonati sia in tv che in streaming.