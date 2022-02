Napoli, Fabian Ruiz e Anguissa ko: è allarme centrocampo

Il Napoli si ferma a undici metri dall'impresa, ma la notte di Barcellona è comunque un bel passo avanti per la qualificazione al prossimo turno di Europa League. "Il pareggio è meritato" spiega Spalletti a fine gara, con quel pizzico di orgoglio, giusto, perché al Camp Nou uscire imbattuto è sempre un risultato importante. Certo resta il rammarico per quel rigore che anche secondo il tecnico degli azzurri "è inesistente". Il tocco di Juan Jesus c'è, ma il fischio è generoso sia per le posizioni delle braccia del difensore che per la traiettoria della palla che non cambia.

Infortuni Fabian Ruiz e Anguissa, apprensione in casa Napoli

Alle 18 di oggi in molti avrebbero firmato per il pari e probabilmente anche dopo visto che, al netto del vantaggio di Zielinski, qualcosa di più il Barcellona ha fatto. Tra sette giorni ci sarà il ritorno al Maradona e tutto si è ribaltato perché i blaugrana non partono più favoriti e già questo è un gran merito.

La serata è positiva in campo, mentre fuori rischia di essere una di quelle da dimenticare. Durante la gara infatti si sono inforrtunati Anguissa, che è uscito nel finale, e Fabian Ruiz. La società partenopea ha già fatto la prima diagnosi e purtroppo, soprattutto per il primo non ci sono buone notizie.

Il forte centrocampista arrivato in estate è stato colpito da un risentimento muscolare alla coscia, il fatto di essere uscito subito può aver limitato i danni, ma c'è comunque apprensione in vista di domenica per il match con la Lazio e anche per il ritorno con il Barcellona di giovedì prossimo. Non è stata una grande serata anche per Fabian Ruiz che ha ricevuto una forte botta al capo con ferita lacero contusa a cuoi sono stati applicati dei punti. Niente di grave ovviamente, ma con certe situazioni non si scherza e quindi bisognerà aspettare domani per sapere qualcosa in più sulle sue condizioni.

Per Spalletti sono due grosse tegole ceh si aggiungono anche al ko di Lobotka, che già oggi non è potuto scendere in campo per un problema muscolare. Ad oggi quindi per domenica l'unico sicuro di esserci è Demme, la quarta scelta nel ruolo.