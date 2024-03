Barcellona-Napoli, sette assenti nella sfida di Champions League

L'attesa sta per finire, martedì alle 21 il Napoli vola a Barcellona per sfidare i blaugrana nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia aperto ogni possibile scenario, gli azzurri per passare il turno devono vincere la partita, così come i padroni di casa, se sarà pareggio si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Barcellona-Napoli, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Xavi e Calzona si presentano in maniera molto diversa alla sfida. Gli azzurri infatti potrebbero essere quasi al completo, Politano, uscito malconcio dalla sfida con il Torin,o dovrebbe farcela, così come Ngonge e Rrahmani. Al momento l'unico assente sarebbe il centrocampista Cajuste che comunque non è un titolare dei Campioni d'Italia.

Molto più difficile la situazione di Xavi che perde più di metà centrocampo, non ci saranno infatti Gavi, Pedri e De Jong, tutti infortunato e out per la sfida. Fuori dai giochi anche l'esterno Ferran Torres, il terzino Balde e il difensore Marcos Alonso. Alte soni invece le possibilità di recupero di Raphina e Lamine Yamal, reduci da qualche problema fisico ma arruolabili per la sfida di martedì sera.