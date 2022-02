Napoli, testa già al Barcellona: Spalletti perde Politano e Lobotka

L’operazione sorpasso è fallita, ma il pari con l’Inter ha dato buone risposte a Spalletti. Il Napoli è una big, lotterà fino alla fine per il titolo e può affrontare a viso aperto il Barcellona. La supersfida di Euroopa League si giocherà al Camp Nou giovedì e sarà la prima dei due match che decideranno chi proseguirà e chi dovrà interrompere la campagna continentale.

Napoli verso il Barcellona: le ultime su Lobotka e Politano

I bluagrana non sono più quelli di qualche anno fa, ma con Xavi sono in risalita, in Liga sono tornati alle soglie del quarto posto anche se ieri sono stati salvati dal gol in pieno recupero di De Jong per il pareggio 2-2 nel derby con l’Espanyol. Il Barcellona fa un po’ meno paura, ma giocare al Camp Nou è sempre difficile e vincere rappresenterebbe comunque una grande impresa.

Spalletti cercherà di fare un passo avanti nel processo di crescita, ma non potrà schierare la formazione migliore. Oggi sono arrivati i risultati degli esami di Lobotka e Politano, entrambi usciti malconci dal match con l’Inter. Il centrocampista, tra i più in forma dei suoi, ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Nulla di grave me il tempo è poco e così difficilmente sarà della sfida, molto probabile che al suo posto possa giocare Anguissa.

Problemi sulla parte destra dell’attacco dove mancherà sicuramente Lozano e non ci sarà anche Politano, reduce dall’elongazione al soleo. Anche per lui, come per Lobotka, lo stop sarà breve ma in quattro giorni è difficile pensare ad un recupero completo. La maglia da titolare per chiudere il reparto offensivo se la giocheranno Elmas e Ounas, con il primo in vantaggio.