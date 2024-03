Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Martedì di Champions per il Napoli che vola a Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia aperta ogni possibilità, Calzona spera nell'impresa, Xavi vuole la vittoria, entrambi sono accomunati da un futuro probabilmente lontano delle rispettive panchine, ma chissà che proprio da domani sera qualcosa non possa cambiare.

Barcellona-Napoli, le scelte di Xavi

Assenze pesanti per i padroni di casa che devono rinunciare a più di mezzo centrocampo, non ci saranno per infortunio i gioielli Gavi e Pedri, oltre a De Jong. Scelte limitatissimi in mediana dove Gundogan e Christensen dovrebbero essere affiancati da Romeu Oriol, a meno che Xavi non cambia modulo e passi al 4-2-3-1 con un mediano in meno e un trequartista in più. L'ipotesi non sembra molto probabile, così si va verso il tridente con Lewandowski centravanti e Yamal e Jooa Felix in leggero vantaggio su Vitor Roque e Raphina.

Barcellona-Napoli, le scelte di Calzona

Pochi dubbi per Calzona che dovrebbe recuperare Rrahmani al centro della difesa e avrà a disposizione anche Ngonge molto probabilmente. Il primo sarà titolare con Juan Jesus, il secondo dovrebbe partire dalla panchina, il tridente sarà infatti Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. In mediana Traorè con Lobotka e Anguissa, non ci sarà Zielinski, fuori dalla lista Champions League.

Barcellona-Napoli, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Koundè, Martinez, Araujo, Cancelo; Oriol, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Traoré, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Barcellona-Napoli in diretta tv e streaming gratis

Buone notizie per i tifosi del Napoli che potranno vedere la gara di ritorno con il Barcellona in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Play. La gara sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sport Uno, Sport 4K e Sport 252, oltre che sulla App Sky Go e su Now TV.