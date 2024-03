Il Napoli può battere il Barcellona?

Ora si può davvero pensare al Barcellona. Il Napoli, dopo l'1-1 dell'andata, si avvia verso la sfida dell'anno, una notte delle stelle con la musica della Champions League in sottofondo, un martedì da leoni in cui in ballo c'è una buona fetta di stagione. Il pari con il Torino di ieri rende difficile la corsa al quarto posto, e così in Spagna il Napoli dovrebbe vincere non solo per volare ai quarti ma anche per dare una mano all'Italia nel ranking aumentando le possibilità di avere cinque squadre della Serie A nella massima competizione europea.

Barcellona-Napoli, il pronostico è davvero scontato?

Saranno novanta minuti di fuoco in cui il Barcellona non avrà la spinta del Campo Nou, in piena ristrutturazione, e dovrà rimescolare le carte a centrocampo. Le assenze di Gavi, Pedro e De Jong sono pesanti, i tre sarebbero titolari in quasi tutte le squadre d'Europa ed è ovvio che con Christensen, difensore adattato, Oriol Romeu o Sergi Roberto ad accompagnare Gundogan, i catalani facciano meno paura. Xavi è uscito dalla crisi ma è un tecnico a tempo, l'esonero arriverà a fine stagione e anche questo potrebbe influire su una squadra non molto brillante. Ieri il Barcellona ha battuto il Maiorca 1-0 con una magia del gioiellino Yamal, una settimana prima aveva pareggiato con l'Athletic Bilbao, con tutti i titolari mentre venerdì il tecnico ha fatto ampio turnover.

Non è un Barcellona stellare, è sicuro, ma resta favorito, questo è bene ricordarlo così come va sottolineato che il Napoli per passare deve fare una vera e propria impresa. La domanda che tutti si pongono è se davvero gli azzurri hanno delle possibilità di passare il turno. La bilancia non è in equilibrio abbiamo scritto, ma alcuni aspetti che fanno ben sperare ci sono: la pressione è tutta su Xavi, Kvaratskhelia è tornato a sorridere e potrà essere devastante e le assenze a centrocampo degli avversari peseranno, anzi dovrà essere bravo il Napoli a farle pesare. Tre aspetti che non regalano i favori del pronostico, ma di sicuro danno un po' di spazio in più per il passaggio del turno.