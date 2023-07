La nuova maglia del Barcellona che fa infuriare i tifosi blaugrana

Solo un paio di stagioni fa, precisamente nel 2020/2021, il Barcellona disse no alla Nike per il varo di una divisa da trasferta bianca. Troppo simile alla maglia del Real Madrid, il rivale di una vita. C'era il rischio di una rivolta del popolo culè. Quest'anno, però, il club catalano non si è opposto alla scelta dello sponsor tecnico. Ed eccola qui, la maglia away del Barça candida e immacolata. Semplice, elegante, con tanti dettagli che rimandano ai colori sociali e alla storia della società, in particolare ad un periodo fortunato e marchiato da uno dei più grandi di sempre dalle parti delle Ramblas: Cruyff.

I tifosi, però, storcono il naso. Quel bianco resta sempre un rimando alle odiate Merengues. Sui social monta la protesta, ma la squadra ha già inaugurato la nuova divisa giocando l'amichevole estiva contro l'Arsenal. Lewandowski in total white rimanda i supporters più datati indietro nel tempo di quasi cinquant'anni. In maglia bianca, il Barcellona guidato dal fenomeno olandese e allenato da Michels nel 1978 giocò una partita epica di Coppa Uefa in casa dell'Aston Villa.

Il bianco rimanda quindi a Cruyff e i suoi anni ruggenti in Catalogna. Anni di rivoluzione per il club, entrato grazie alle imprese dell'olandese uno dei più moderni e prestigiosi del mondo. Non solo: la nuova maglia omaggia le divise nella prima partita di calcio femminile del club, nel 1970, al Camp Nou. L'inizio di una lunga tradizione di calcio femminile che ancora oggi rende il Barcellona e la città intera all'avanguardia nella valorizzazione del calcio in rosa. Anche lo stemma del Barça sulle nuove maglie away ha un tocco vintage: è una versione più vecchia dell'iconico logo, risalente sempre ai ‘70. Un modo per celebrare quel periodo magico per la squadra blaugrana.

I tifosi non l'hanno presa bene, ma presto - magari dopo le prime vittorie stagionali - saranno in fila per acquistarla negli store di tutto il mondo, come avviene ogni anno da decenni ormai. Il fascino del Barça è ormai irresistibile per gli amanti del calcio mondiale. E il marketing, spesso, è capace di abbattere anche campanili e rivalità storiche.