Barcellona-PSG, dove vederla in diretta tv: le probabili formazioni

A meno di una settimana dal 3-2 con cui il Barcellona ha battuto in trasferta il PSG, è tempo di sfida di ritorno tra le due formazioni. Novanta minuti per accedere alla semifinale di Champions League con i bluagrana che partono con il vantaggio di un solo gol e i parigini che sognano la rimonta per non dover di nuovo dire addio, con ampio anticipo, al sogno di alzare la Coppa dalle grandi orecchie.

Barcellona-PSG, le scelte di Xavi

Buone notizie per Xavi che dovrebbe recuperare Pedri per schierarlo dall'inizio in mediana insieme a De Jong e Gundogan, l'emergenza a centrocampo è così finita, all'appello manca solo Gavi ancora infortunato. Per il resto nessun cambio rispetto alla formazione che ha fatto l'impresa a Parigi, in attacco Yamal e Raphina accompagneranno Lewandowski, in difesa spazio al giovane Cubarsì.

Barcellona-PSG, le scelte di Luis Enrique

Probabile che sia Luis Enrique quello a cambiare in parte la formazione titolare, visto che all'andata qualcosa è andato storto. Davanti a Donnarumma, a caccia di riscatto dopo gli ultimi errori, dovrebbe giocare Hernandez insieme a Marquinhos, in mediana possibile l'inserimento di Lee. In attacco niente centravanti puro con Kolo Muani che dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare al centro del tridente Mbappè. ad accompagnarlo oltre a Dembelé, più Barcola di Asensio.

Barcellona-PSG, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Barcellona-PSG in diretta tv e streaming

La sfida di martedì alle 21 sarà trasmessa in diretta gratis in tv su Canale 5 e anche in streaming su Mediaset Play. La partita sarà visibile anche su Sky ai canali 202, 213, 252 e su Sky Go e Now Tv.