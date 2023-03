"El Clásico" gratis per tutti: Barcellona-Real Madrid verrà trasmessa su You Tube

Non sarà mai una partita come le altre. Perché sono di fronte le due formazioni più titolate della Spagna, perché molto spesso l’epilogo di questo match ha coinciso con l’assegnazione di un trofeo, o semplicemente perché è molto più un derby, etichetta dal punto di vista tecnico non propriamente corretta visto che in campo ci sono squadre di diverse città, ed anche di diverse regioni però tra di loro rivali, come la Catalogna e la Castiglia. E allora benvenuti a Barcellona-Real Madrid, o meglio ancora Bienvenidos a El Clásico, arrivato – limitando il conteggio alle gare ufficiali – alla puntata numero 253: la prima risalente al 1916 nella semifinale di Coppa di Spagna, ma nell’archivio storico c’è traccia di un confronto datato 1902 relativo alla semifinale della Copa de la Coronación, antenata proprio della Copa del Rey. L’ultimo incrocio è, invece, storia recente: lo scorso 2 marzo blaugrana y blancos si sono affrontati per la semifinale della Coppa nazionale. Ha vinto il Barça 1-0, che ha toccato così quota 100 tonda nel numero di affermazioni contro le 101 del Real (un equilibrio nel bilancio degli scontri diretti che alimenta la rivalità e l’importanza di ogni confronto) e potrebbe qualificarsi per la finale nella sfida di ritorno in programma al Camp Nou ad inizio aprile.

Però, intanto, le due squadre sono pronte a darsi battaglia in campionato. In quella che rappresenta, con ogni probabilità, l’ultima chiamata per la formazione di Ancelotti in ottica Liga, visto che un’eventuale vittoria casalinga del Barcellona porterebbe i catalani a +12 rendendo il divario praticamente impossibile da colmare. Ed è proprio questa l’intenzione dei blaugrana, specie dopo la cocente delusione europea (eliminazione agli spareggi dell’Europa League per mano del Manchester United) che potrebbe però essere lenita dal triplete iberico, per cui il Barça è pienamente in corsa dopo l’affermazione nella SuperCoppa di Spagna. Discorso diametralmente opposto per un Real che dopo aver messo in bacheca SuperCoppa Uefa e Coppa del Mondo per Club, è ancora in corsa nei quarti di Champions League ma rischia di chiudere la stagione senza “tituli” nazionali. Tra i bocconi più sfiziosi presentati dal menù del “Clásico”, la presenza di Sergio Busquets che potrebbe scendere in campo nella sua quarantaduesima partita contro il Real, avvicinando Sergio Ramos e Messi al vertice di questa graduatoria con 45. Ma anche, dalla parte opposta, un Karim Benzema che ha all’attivo dieci reti, e punta Luis Suarez al nono posto della classifica dei bomber del derby.

Questo confronto dall’incredibile fascino, in programma domenica 19 marzo a partire dalle 21, sarà disponibile sulla app e sul canale YouTube di Dazn. La piattaforma ha infatti scelto di rendere fruibile in maniera gratuita la diretta dell’incontro: nel formato Coca-Cola Super Match, sarà possibile vivere questa gara in maniera innovativa, interagendo con gli speaker mediante chat ma anche seguendo il ricco pre-partita ed i commenti seguenti al triplice fischio. Il tutto senza dimenticare la possibilità di vincere alcuni premi esclusivi messi in palio da Dazn nel corso della diretta.