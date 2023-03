Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica 19 marzo alle 21 torna la sfida più importante dell'anno in Spagna. Al Camp Nou si affrontano Barcellona e Real Madrid nella gara che deciderà una fetta di titolo della Liga. I blaugrana sono primi con nove punti di vantaggio sulle merengues, inutile dire che in caso di vittoria Xavi avrebbe più di mezzo campionato in tasca. Ancelotti è quindi obbliglato a vincere per continuare a sognare l'impresa di portare a casa Liga e Champions League.

Barcellona-Real Madrid: le scelte di Xavi

I padroni di casa arrivano alla sfida con Pedri non in perfette condizioni, il centrocampista è stato ai box per un mese e non è nelle condizioni di reggere novanta minuti, così in mediana giocherà De Jong con Busquets e Kessié. Nel tridente ad accompagnare Lewandowski saranno Gavi, avanzato rispetto alla sua posizione naturale, e Raphina sicuro titolare dopo l'ennesimo infortunio di Dembelé. In difesa torna dalla squalifica Araujo.

Barcellona-Real Madrid: le scelte di Ancelotti

Il Real si presenta al Camp Nou con il solito problema a sinistra dove Alaba e Mendy non ci saranno. Probabile la conferma di Nacho a chiudere la liena a quattro con Carvajal, Militao e Rudiger. A centrocampo più Camavinga di Tchouameni insieme a Modric e Kross. Nessun dubbio sul tridente con Benzema centravanti e ai sui lati Valverde e Vinicius.

Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni

Barcelona (4-3-3) Ter Stegen; Araújo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Kessié; Gavi, Lewandowski, Raphina.

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Modric, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Barcellona-Real Madrid in direta tv e streaming

La supersfida di domenica tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in Italia da Dazn sulla sua piattaforma e sulla App, e non solo. I novanta minuti del Campo Nou saranno trasmessi anche gratis sul canale Youtube di DAZN, tutti quindi potranno assistere alle emozioni del Clasico senza dover sottoscrivere l'abbonamento.