Supercoppa di Spagna, Barcellona-Real Madrid: dove vederla in diretta Tv e streaming

E’ ancora tempo di Clásico, arrivato alla sua puntata numero 256, con in palio la Supercoppa spagnola nel suo nuovo format stile “Final Four”. Ed è forse questo l’elemento di novità della sfida, visto che nelle precedenti edizioni con quattro squadre a partecipare blancos e blaugrana non erano mai arrivate a scontrarsi nel match che mette in palio il trofeo. Nell’albo d’oro il Barça detentore del titolo è avanti per 14 successi contro i 12 del Real Madrid, che per vidimare il biglietto d’ingresso all’atto conclusivo della manifestazione ha dovuto faticare all’over time per avere ragione dell’Atletico, in un derby finito 3-3 dopo i tempi regolamentari. Meno lunga la sofferenza del Barcellona nella semifinale contro il grintosissimo Osasuna, che ha incassato dopo un’ora di gioco l’1-0 e si è poi arreso in pieno recupero alla perla del “baby” Lamine Yamal, ultimo prodotto della cantera catalana, che ha realizzato la rete della sicurezza divenendo il giocatore più giovane (16 anni e 182 giorni) a segnare nella manifestazione.

Al netto dell’estrema incertezza che da sempre governa questa sfida, è il Real a presentarsi nelle migliori condizioni. Lo dice la striscia di venti risultati utili consecutivi tra coppe e campionato (dove ha riacciuffato in vetta il Girona dei miracoli), con l’unica sconfitta che risale a fine settembre nel derby madrileno del Wanda Metropolitano vinto 3-1 dall’Atletico, per un bilancio complessivo che parla di 23 vittorie, 3 pareggi ed un’unica battuta d’arresto. Meno scoppiettante il cammino nell’annata del Barcellona, che ha incassato il primo k.o. della stagione – dopo dieci successi e tre pareggi – proprio contro i “Galacticos” al Camp Nou, ed è terza nella Liga dopo aver anche superato la fase a gironi di Champions, seppur con due k.o. nel curriculum. La curiosità del match è legata anche ai precedenti più recenti: un pareggio manca dal dicembre 2019 (0-0 in campionato), sebbene nella semifinale dell’edizione di due anni fa della Supercoppa i tempi regolamentari si conclusero 2-2, ed il Clásico venne deciso da una rete di Valverde a metà del primo supplementare.

Barcellona-Real Madrid, le scelte di Xavi

I blaugrana rischiano di dover affrontare la finale senza Raphinha, costretto ad uscire alla fine del primo tempo della semifinale: possibile che il tecnico dei catalani dia fiducia al gioiello sedicenne Lamine Yamal sul vertice destro del tridente offensivo, che si completerà con Lewnandowski al centro ed il vincente del ballottaggio tra il favorito Ferran Torres e Joao Felix. Dubbi anche a centrocampo con il possibile rientro di Pedri, che potrebbe essere lanciato dal 1’ in mediana col sacrificio di Sergi Roberto e De Jong-Gundogan a completare il reparto. Incerottata anche la difesa a partire da Ter Stegen il quale lascerà il posto tra i pali a Iñaki Peña, e che dovrà fare a meno di Cancelo (stiramento al legamento interno laterale del ginocchio sinistro, patito la settimana scorsa nel match contro il Las Palmas) ed anche di Iñigo Martínez: probabile pertanto il ricorso a Koundé a destra e Balde a sinistra con la coppia Araujo-Christensen al centro.

Barcellona-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Situazione curiosamente simile per i “Galacticos”, che al pari dei catalani hanno problemi nel reparto arretrato scaturiti dai tanti infortuni. A difendere la porta non ci sarà Courtois – sostituito da Kepa Arrizabalaga - e nel cuore della retroguardia i lungodegenti Alaba ed Éder Militão, rimpiazzati da Rüdiger e Nacho Fernandez, mentre sugli esterni si sistemeranno Carvajal (senza alternative visto il forfait di Lucas Vazquez) e Mendy sulla sinistra. Abbondanza invece nel centrocampo che dovrebbe sistemarsi a tre con Modric, Tchouaméni e Valverde, sebbene reclamino spazio sia Camavinga – fruibile anche da terzino sinistro – e Toni Kroos, entrati in corso d’opera in semifinale. Bellingham agirà tra le linee per innescare il tandem offensivo composto da Rodrygo e Vinicius Junior.

Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Iñaki Peña, Kounde, Araujo, Christensen, Balde, Sergi Roberto, De Jong, Gundogan, Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres. All. Xavi

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa Arrizabalaga, Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernandez, Mendy, Valverde, Tchouameni, Modric, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti

Barcellona-Real Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa spagnola, in programma domenica 14 gennaio alle ore 20.45 all’Al-Awwal Park di Riad a partire dalle 20 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta da TeleLombardia, che ha acquisito i diritti della manifestazione. Il canale è fruibile sul numero 10 del digitale terrestre nella zone coperte dal segnale, ma può essere visibile anche nel resto dell’Italia mediante le emittenti regionali collegate al circuito, che trasmettono parte della programmazione del canale. Inoltre, il match sarà disponibile gratuitamente su YouTube sul canale “Cronache di Spogliatoio”, che trasmetterà in diretta streaming l’intero incontro.