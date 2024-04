Barcellona-Valencia, dove vederla in tv: le probabili formazioni

Lunedì sera in compagnia della Liga e di un match importante tra Barcellona e Valencia. I balugrana sono reduci dalla sconfitta nel Clasico con il Real Madrid che ha definitivamente chiuso nel cassetto il sogno di una rimonta per il titolo. La squadra di Xavi, che resterà a sorpresa in panchina nella prossima stagione, è quindi seconda e già quasi sicura di un posto in Champions League a meno di clamorosi crolli. I pipistrelli cercano invece il blitz per avvicinarsi alla zona europea con il Betis settimo ad un solo punti e la Real Sociedad sesta solo a più due.

Barcellona-Valencia, le scelte di Xavi

Assenze anche in casa Barcellona che continua a vivere l'emergenza centrocampo, De Jong si è fermato di nuovo nell'ultimo turno di campionato e continua a non poter essere inserito nei convocati anceh Gavi. Xavi così punterà ancora su Christensen con Pedri e Gundogan, in difesa spazio ancora al giovane centrale Cubarsì, in attacco insieme a Lewandowski, Yamal e Raphina.

Barcellona-Valencia le scelte di Baraja

Problemi di formazione per i gli ospiti che non potranno contare su Diakhaby, Gayà e Yaremuchuk. Pochi dubbi quindi per l'undici titolare con Hugo Duro centravanti sostenuto dalle ali Canos e Lopez, in mediana Javi Guerra con Garcia, in porta va Mamardashvili, la scorsa estate oggetto del desiderio di mezza Europa.

Barcellona-Valencia le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Koundé, Cubarsì, Araujo, Cancelo; Pedri, Christense, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphina

Valencia (4-3-3) Mamardashvili, Rendall, Mosquera, Ozcakar, Vasquez; Garcia, Guerra, Almeida; Canos, Duro, Lopez

Barcellona-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Valencia di lunedì sera con calcio d'inizio alle 21 sarà trasmessa in Italia in diretta streaming da DAZN su sito ufficiale e App scaricabile su tutti i dispositivi abilitati.