Inter, quando rientrano Barella e Bastoni: il punto

Tre giornate ancora da giocare, tre giornate per cercare di conquistare per il secondo anno consecutivo il titolo di campione d'Italia operando in extremis il sorpasso sul Milan capolista. L'Inter, reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo dell'Udinese, si appresta ad un finale di stagione da vivere tutto d'un fiato, nel quale i nerazzurri tenteranno di fare bottino pieno per cercare di scavalcare al primo posto della classifica i cugini rossoneri, che vantano al momento due punti di vantaggio su Handanovic e compagni. Alla volata scudetto si aggiunge poi la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 11 maggio, che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri.

Inter, le condizioni di Barella e Bastoni

In vista del rush finale di stagione il tecnico nerazzurro spera di poter contare sull'intera rosa a disposizione. In queste ore l'attenzione è concentrata sulle condizioni di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni: il primo è reduce da una botta rimediata a Udine che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca sul finale di partita, mentre il secondo è alle prese con un problema muscolare.

Per quanto riguarda il centrocampista le notizie che giungono da Appiano Gentile sono buone: Barella è infatti tornato a lavorare regolarmente con il gruppo e dovrebbe essere pronto per scendere in campo sin dal primo minuto nella partita contro l'Empoli, in programma venerdì prossimo. Niente da fare invece per Bastoni, che dovrebbe rimanere ancora fermo per poi tornare tra i convocati per la finale di Coppa Italia.