L'Inter blinda Barella: rinnovo e fascia di capitano

È un'Inter che sogna lo scudetto, quella protagonista in questo campionato di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica con 4 punti di vantaggio sul Milan, formazione sulla quale hanno operato il sorpasso nelle scorse settimane per poi allungare con la netta vittoria per 3-0 nello scontro diretto. Tra i segreti della squadra di Conte Nicolò Barella, elemento ormai imprescindibile nello scacchiere del tecnico. E, non a caso, il club starebbe pensando di blindare l'ex Cagliari, arrivato a Milano nell'estate 2019.

Inter, rinnovo e fascia di capitano per Barella

Barella ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2024 con un ingaggio annuo di 2,5 milioni di euro. La società, tuttavia, vorrebbe prolungare ulteriormente l'accordo con il centrocampista, offrendo al giocatore un ingaggio praticamente raddoppiato, adeguandolo così a quello percepito dai big della formazione nerazzurra. Non solo: per lui, quando Samir Handanovic lascerà la squadra, è già pronta anche l'investitura del ruolo di capitano. Una mossa per blindare il giocatore della Nazionale e allontanare da lui i rumors di mercato, con le grandi d'Europa che lo hanno messo da tempo nel mirino.