Inter, rinnovo di contratto per Barella: l'ex Cagliari il capitano del futuro?

Adesso è ufficiale: Nicolò Barella ha prolungato il proprio contratto fino al 2026 con l'Inter. Nella giornata odierna, venerdì 5 novembre, è arrivata la tanto attesa fumata bianca, con il centrocampista che si è legato ai nerazzurri per altre quattro stagioni. Una mossa che conferma la centralità del giocatore della Nazionale azzurra nel progetto del club di Steven Zhang, con Barella, il quale percepirà un ingaggio di 5 milioni di euro annui, che diventerà probabilmente il nuovo capitano della squadra dopo l'addio di Samir Handanovic.

Barella, arrivato all'Inter dal Cagliari nell'estate 2019 in prestito oneroso per 12 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25, ha infatti subito convinto tutti in casa nerazzurra, conquistandosi uno spazio da protagonista sin dalla prima stagione, durante la quale ha messo insieme complessivamente 41 presenze e 4 reti tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Lo scorso anno, poi, la definitiva consacrazione, con il centrocampista tra i principali protagonisti della cavalcata trionfale che ha portato i nerazzurri a conquistare lo scudetto undici anni dopo l'ultima volta sotto la guida di Antonio Conte. Ed anche Simone Inzaghi, per dare il via al suo nuovo corso sulla panchina dell'Inter, ha subito fortemente puntato su di lui.